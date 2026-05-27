Trabzon'da yürek yakan olay, Akçaabat ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde yaşandı. Henüz 2 yaşında olduğu öğrenilen M.M.Y. ismindeki çocuk, bir binanın beşinci katındaki evlerinin balkonundan belirlenemeyen nedenle düştü​​​​​​​.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

AA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.