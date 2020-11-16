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HaberlerSağlıkSON DAKİKA KORONAVİRÜS: 16 Kasım Türkiye korona tablosu açıklandı: Yeni hasta sayısı...
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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni hasta sayısı 3316

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüs tablosunu paylaştı. Bugün 3316 yeni koronavirüs hastası tespit edildi. 94 hasta ise hayatını kaybetti.

SON DAKİKA KORONAVİRÜS: 16 Kasım Türkiye korona tablosu açıklandı: Yeni hasta sayısı...

Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 316 kişiye hastalık tanısı konuldu, 94 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 610, son 24 saatte 2 bin 712 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 356 bin 375'e yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Bakan Koca, ''Bugün tespit edilen 3.316 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.610’a yükseldi. Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin.'' dedi.

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