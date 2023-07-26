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        Haberler Gündem Eğitim Son dakika haberi: KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

        Son dakika haberi KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

        Kamu Personel Seçme Sınavı Yerleştirme sonuçları www.sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandı

        Habertürk
        Giriş: 26.07.2023 - 15:43
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        KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
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        Kamu Personel Seçme Sınavı Yerleştirme sonuçları www.sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandı.

        ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

        Adayların, yerleştirme sonuçlarına, 26 Temmuz 2023 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecekleri belirtildi.

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