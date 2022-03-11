Kremlin'den Ukrayna ile müzakere açıklaması

Facebook ve Instagram'ın yer aldığı META şirketinin Rusya'ya yönelik nefret paylaşımlarını kaldırmadığı haberlerine de değinen Kremlin "Facebook ve Instagram Rusya Federasyonu'na yönelik şiddet çağrılarını engellemediği takdirde Moskova en sert önlemleri alacak" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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