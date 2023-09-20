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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Son dakika haberi: Kuntz veda toplantısında - A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü kim olacak? - Futbol Haberleri

        Kuntz veda toplantısında

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi bugün A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz ile Riva'da bir araya gelecek. Cuma gününe kadar yeni hocanın açıklanması beklenirken adaylar; Montella, Löw ve Abdullah Avcı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 10:20 Güncelleme: 20.09.2023 - 10:29
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        A Milli Takım'da yeni bir dönem başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nda Başkan Mehmet Büyükekşi ile A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz arasında beklenen görüşme bugün gerçekleşecek. Zirvede ayrılığın resmiyete dökülmesi ardından yeni hocanın açıklanması bekleniyor.

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        AYRILIK SÜRECİ NASIL GELİŞTİ?

        2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan karşısında 2 puan kaybeden Ay-Yıldızlılar'da teknik direktör Stefan Kuntz eleştirilerin odağındaki isim haline gelmişti. TFF kanadı Alman hocaya desteğini Ermenistan maçının ardından da gösterirken, Başkan Mehmet Büyükekşi; "Hırvatistan maçına Kuntz çıkacak" demişti.

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        Japonya maçının ardından rüzgar tersine esmeye başladı. Belçika'da oynanan hazırlık maçında Milliler rakibi karşısında 4-2 sahadan mağlup ayrılırken, Kuntz'un mücadele sonraki sözleri deprem etkisi yarattı. TFF, takım ve Hakan Çalhanoğlu'na yönelik suçlamalar, ayrılığı getirdi.

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        TFF yönetimi, Kuntz'a desteğini tamamen çekti. Milli Takım için yeni bir rota arayışı başladı. Bugünkü zirvenin ardından ayrılığın resmiyete dökülmesi bekleniyor. Hafta sonuna kadar ise Milli Takım'ın yeni hocasının resmen duyurulması bekleniyor.

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        YENİ HOCA KİM OLACAK?

        Milli Takım teknik direktörlüğü için masada ismi olan adaylar; Vincenzo Montella, Joachim Löw ve Abdullah Avcı...

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        TFF yönetimi, ekim ayrındaki kritik Hırvatistan ve Letonya maçı öncesi yeni hoca konusunda bir önce karar vermek istiyor. Edinilen bilgiye göre; Milli Takım'ın yeni hocasının da yabancı olması kuvvetli ihtimal.

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