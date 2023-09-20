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TFF yönetimi, Kuntz'a desteğini tamamen çekti. Milli Takım için yeni bir rota arayışı başladı. Bugünkü zirvenin ardından ayrılığın resmiyete dökülmesi bekleniyor. Hafta sonuna kadar ise Milli Takım'ın yeni hocasının resmen duyurulması bekleniyor.

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YENİ HOCA KİM OLACAK? Milli Takım teknik direktörlüğü için masada ismi olan adaylar; Vincenzo Montella, Joachim Löw ve Abdullah Avcı...

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TFF yönetimi, ekim ayrındaki kritik Hırvatistan ve Letonya maçı öncesi yeni hoca konusunda bir önce karar vermek istiyor. Edinilen bilgiye göre; Milli Takım'ın yeni hocasının da yabancı olması kuvvetli ihtimal.

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