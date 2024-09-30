Son dakika haberi Kurtulmuş'tan ilk 4 madde mesajı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İlk dört madde konusunda TBMM'de temsil eden partilerin hemen hemen tamamının mutabık olduğunu, yapılacak tartışmaların lüzumsuz zaman kaybı olacağını ifade etmek isterim. Parlamentoda bulunan partilerin görüşlerinin alınması ve sürecin açık şekilde yürütülmesi yanında üniversitelerin, hukuk camialarının, STK'ların görüşlerinin alınacağı bir dönemi TBMM Başkanlığı olarak kendimizi yükümlü sayıyoruz" dedi.

Habertürk Giriş: 30.09.2024 - 14:18 Güncelleme: 30.09.2024 - 14:37 facebook

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