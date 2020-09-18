Bülent Aydemir baydemir@haberturk.com

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkında açılan “görevi kötüye kullanmak” suçundan beraat etti, "kişilerin huzur ve sükununu bozmak” suçu ise şikayet yokluğundan düşürüldü.

Bugün görülen davada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın mesaj göndermek suretiyle kişilerin huzur ve sükununu bozduğu iddiasıyla yapılan suçlamanın 6 aylık şikayet süresi geçirildiğinden düşmesine karar verildi. Yavaş’ın üzerine atılı yasal unsurları oluşmayan görevi kötüye kullanma suçundan ise beraatine karar verildi.

Kararı Habertürk’e değerlendiren Mansur Yavaş, "Adalet yerini buldu. Hala komplo kurmaya devam ediyorlar. Bunlar bizi yıldıramaz. Ankara halkına verdiğimiz sözleri tutuyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Yavaş hakkında iddiaları ortaya atan Necmettin Kesgin’in, Mansur Yavaş'ın şikayeti üzerine sahte seneti kendi düzenlediği ortaya çıkmış, bu senedi düzenlediği için resmi belgede sahtecilikten 4 yıl, şantajdan 1 yıl 3 ay ve özel hayatın gizliliğini ihlalden (yaptığı görüşmeleri izinsiz olarak görüntülü ve sesli olarak kayıt yaptığı) 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 6 yıl 6 ay hapis cezası almış ve bu cezası istinaf mahkemesince onararak kesinleşmişti. Kesgin'in daha önceden de sahte ÖSYM belgesi düzenlemek suretiyle resmî evrakta sahtecilik suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunuyordu. Kesgin, geçtiğimiz ay ise "çok sayıda çocuk pornosu bulundurmaktan" 3 yıl ceza almıştı.