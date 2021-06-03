Marmaris'teki 'suikast timi'ne ceza yağdı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemYargıSon dakika: Marmaris'teki 'suikast timi'ne ceza yağdı!
ABONE OL

Son dakika haberi Marmaris'teki 'suikast timi'ne ceza yağdı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen suikast timindeki 1'i firari tutuklu 37 hükümlünün, 'nitelikli yağma' suçundan yargınladığı Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar çıktı. Sanıkların tamamına, 15'er kez 18'er yıl hapis cezası verildi.

Son dakika: Marmaris'teki 'suikast timi'ne ceza yağdı!
Marmaris'teki 'suikast timi'ne ceza yağdı!
0:00 / 0:00
DHA

15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaldığı otele gelerek Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan eski askerler hakkında ‘nitelikli yağma’ suçundan yargılandıkları davada ceza yağdı.

Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen son duruşmada 37 sanığa son sözleri soruldu. SEGBİS sistemi ile bulundukları Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumlarından bağlanan hükümlüler beraatlerini talep etti. Sanıkların son sözlerinin ardından mahkeme heyeti karar için duruşmayı ara verdi.

Mahkeme heyeti FETÖ’nun suikast timinde yer alan 37 sanık hakkındaki kararında 5’inin duruşmalardaki iyi halini göz önüne alarak cezalarında 1/6 oranında indirime giderken, 32 kişi hakkında indirim yapmadı. 37 sanık hakkında toplam 15 kez 18’er yıl hapis kararı çıkarken, kişi başı 270’er yıl hapis kararı çıktı.

ÇATI DAVADA 4'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS ÇIKMIŞTI

Sanıklar daha önce, Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamalarında, Anayasayı ihlal, Cumhurbaşkanına suikast, kasten adam öldürme, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kamu malına zarar verme, mala zarar verme, silahla tehdit, kamu görevlisine hakaret, Cumhurbaşkanına hakaret, zincirleme olarak kişiyi hürriyetinden yoksun koyma ve konut dokunulmazlığına ihlal suçlarından yargılanmışlar ve 4’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almışlardı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

POLİS ŞİDDETİ! Son dakika: Döven polisle ilgili şoke eden gelişme! - VİDEO HABER
GÜNDEMDöven polisle ilgili şoke eden gelişme!
SON DAKİKA: Hastası makasla kovalayıp yumrukladı! - Haberler
GÜNDEMHastası makasla kovalayıp yumrukladı!
İş yerine karga girince böyle saklandılar - Haberler
GÜNDEMİş yerine karga girince böyle saklandılar
ADANA'DA KORKUNÇ CİNAYET! Son dakika: Ağabeyini kurtarmak için kavgaya girdi, ölümüne neden oldu!
GÜNDEMYok böyle cinayet! Kardeşini kurtaracaktı...
Şehirler arası seyahat yasak mı? Seyahat kısıtlaması ne zaman başlıyor? Genelgeye göre seyahat kuralları
GÜNDEMŞehirler arası seyahat yasak mı?
Kurban Bayramı ne zaman 2021 ayın kaçına denk geliyor, hangi gün? Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak?
GÜNDEM2021 Kurban Bayramı ne zaman?
ÖLDÜRÜP YIKAMIŞ! Son dakika: Tuğçe'nin katili ortaya çıktı! - Haberler
GÜNDEMTuğçe'nin katili ortaya çıktı!
REFORM! Son dakika: 4. yargı paketi tamam! Teklif Meclis'e geliyor
GÜNDEM4. yargı paketi tamam! 32 maddelik teklif Meclis'e ...
Son dakika haberi Eren-11'de bir güvenlik korucusu şehit oldu
GÜNDEMEren-11'de bir güvenlik korucusu şehit oldu
Okullar ne zaman açılacak? 7 Haziran 2021 okullar açılacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim
GÜNDEMOkullar ne zaman açılacak?