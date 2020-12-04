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Son dakika haberler... Aile sağlığı merkezinde feci olay: Maske uyarısında bulunan doktora saldırdı!

İstanbul Avcılar'da dehşete düşüren bir olay meydana geldi. İlçedeki 7 No’lu Aile Sağlık Merkezi’ne maskesiz gelen bir kadın, kendisini uyaran Dr. Yağmur Turhan’a saldırdı. Feci olayda doktora önce hakaret eden kadın, daha sonra doktoru tırnaklarıyla kollarından yaraladı

Son dakika haberi: Maske uyarısında bulunan doktora saldırdı! - Haberler
Maske uyarısında bulunan doktora saldırdı!
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DHA

Olay, 2 Aralık Çarşamba günü meydana geldi. Bir kadın maskesiz halde sağlık merkezine girdi. Bu kadını gören Dr. Yağmur Turan, maskesiz içeri giremeyeceğini belirterek uyardı.

DHA'nın haberine göre, birden sinirlenen kadın Dr. Turhan ile tartışmaya başlayarak hakaret etmeye başladı. Dr. Yağmur Turan, bunun üzerine polisi arayarak, cep telefonu ile kadını görüntülemeye başladı.

Sinirlenen kadın, kendisini uyaran doktora hakaretlerini sürdürürken, tırnaklarıyla kollarından yaraladı. Kadın daha sonra sağlık merkezini terk etti. Olay, güvenlik kameraları ile saniye saniye görüntülendi. Polis, kadının kimliğini belirlemek amacıyla araştırmaya başladı.

Dr. Yağmur Turan, Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemleri herkesin bildiğini, buna rağmen, hamile, çocuk ve hastaların geldiği aile sağlık merkezine bir kişinin maskesiz gelmesine izin veremeyeceğini söyledi.

Dr. Turan, kimliği henüz belirlenemediği için kadın hakkında dava açamadığını sevk edildiği hastanede kendisine 3 gün iş göremez raporu verildiğini söyledi.

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