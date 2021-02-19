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Son dakika haberi MEB'den yüz yüze eğitim kararı!

MEB, 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanmasına karar verdi

Son dakika haberi MEB'den yüz yüze eğitim için yeni karar!
MEB'den yüz yüze eğitim için yeni karar!
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AA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla yüz yüze eğitim uygulamalarına ilişkin illere gönderilen yazıda, 1 Mart'tan itibaren 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime geçileceği, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında birinci dönem itibarıyla işletmelerde beceri eğitimine devam edenler ile ikinci dönem devam etmek isteyenlerin ise 15 Şubat'tan itibaren söz konusu eğitime devam etmelerinin sağlanacağı anımsatıldı.

AA'nın haberine göre yazıda, "1 Mart 2021 tarihinden itibaren de mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacaktır." bilgisi paylaşıldı.

Buna göre, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile çok programlı Anadolu liseleri alan/dal derslerinin yüz yüze eğitimlerinde "meslek.eba.gov.tr" internet adresinde yayınlanan "2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı İkinci Dönem Çerçeve Öğretim Programı" kullanılacak.

HAFTADA 24 DERS SAATİNİ GEÇMEYECEK

Çerçeve öğretim programlarında yer alan derslerin uygulama kazanımları yüz yüze, teorik olan kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla yapılacak şekilde Zümre Öğretmenler Kurulunca planlanacak.

Mesleki ve teknik Anadolu lisesi, çok programlı Anadolu lisesi, güzel sanatlar lisesi ve spor liselerinin 12'nci sınıflarında yüz yüze eğitim, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklentileri de dikkate alınarak haftada 24 ders saatini geçmeyecek şekilde planlanarak yapılacak.

Öte yandan, güzel sanatlar lisesi ve spor liselerinde yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla verilecek dersler ve saatleri de "meslek.eba.gov.tr" internet adresinde yayınlandı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM İSTEĞE BAĞLI OLACAK

Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olacak, devam zorunluluğu aranmayacak.

Ancak eğitim kurumunun öğrencilerin okula devamını takip edebilmesi ve bu kapsamda gerekli önlem ve tedbirleri alabilmesi amacıyla yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak olan öğrenciler için velileri tarafından, Kovid-19 salgını kapsamında herhangi bir nedenle öğrencisini yüz yüze eğitim için eğitim kurumuna göndermek istemediğine ilişkin talebini bir dilekçe ile eğitim kurumu müdürlüğüne iletmesi gerekecek.

Mesleki eğitim merkezlerinde okulda yapılan alan/dal derslerinin öğretimine uzaktan eğitim yoluyla devam edilecek.

Yazıda, söz konusu uygulamaların Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında maske, fiziki mesafe ve hijyen kuralları olmak üzere alınan önlem ve tedbirlere titizlikle uyularak yürütülmesi vurgusuna da yer verildi.

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