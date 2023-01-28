Son dönemde artan hakem tartışmalarının ardından son 10 yılda 8 kez değişen Merkez Hakem Kurulu'nda bir deprem daha yaşandı. MHK Başkanı Sabri Çelik ve yönetim kurulu eleştiriler üzerine istifa etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Levent'teki binasına giderek dilekçesini veren Sabri Çelik'in istifası TFF yönetimi tarafından kabul edildi. Bu gelişmenin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun kısa süre içerisinde açıklama yapması bekleniyor.

Süper Lig'de birçok takım, VAR, hakemler ve hakem atama sistemine tepki göstermişti.

Öte yandan MHK, ligde son olarak Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarında hakem hataları olduğunu açıklamış, VAR kayıtları yayınlanmıştı. VAR hakemi Özgüç Türkalp'in görevine son verilirken, Atilla Karaoğlan ve Erkan Özdamar'a ise uzun süre görev verilmeyeceğini açıklanmıştı.

İPLER DERBİDEN ÖNCE KOPTU

Sabri Çelik'in istifasının perde arkasında neler yaşandığı da ortaya çıkmaya başladı. TFF ile MHK arasındaki ipler, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinden önce koptu. VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sorun yaşanmaması için duruma el koydu. Derbiye Büyükekşi'nin isteğiyle Halil Umut Meler atandı. Böylece derbinin hakemini yapay zeka sistemi değil Türkiye Futbol Federasyonu başkanı belirlemiş olurken, Sabri Çelik'i istifaya götüren süreç başlamış oldu.

TFF RESMEN AÇIKLADI: İSTİFALAR KABUL EDİLDİ

"Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bugün TFF'nin Levent binasında bir araya gelmiştir. Görüşmede Sabri Çelik, MHK üyeleri ile birlikte istifasını TFF Başkanı'na sunmuş; TFF Başkanı tarafından Sabri Çelik ve MHK üyelerinin istifasını kabul edilmiştir. Bu karar, TFF Yönetim Kurulu tarafından da onaylanmıştır.



Sayın Sabri Çelik ve Merkez Hakem Kurulu üyelerinin her biri Türk hakemliğinin gelişmesi için katkılar vermiştir. Kendilerine bu gayretlerinden ötürü teşekkür eder, başarılar dileriz.



Türkiye Futbol Federasyonu, yeni MHK Başkanı ve üyelerinin belirlenmesi için çalışmalara başlamış olup, gelişmeleri en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacaktır.

Bilgilerinize sunarız."