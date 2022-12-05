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Haberler Gündem Son dakika: MİT'ten Ayn İsa'da nokta operasyon!
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Son dakika haberi MİT'ten Ayn İsa'da nokta operasyon!

MİT'in Suriye'nin Ayn İsa şehrinde düzenlediği nokta operasyonda terör örgütü PKK/PYG'nin sözde eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi

Son dakika: MİT'ten Ayn İsa'da nokta operasyon!
MİT'ten Ayn İsa'da nokta operasyon!
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HABERTURK.COM

Terör örgütü PKK/YPG, Ayn Isa Eyaleti Sorumlularından "Mizgin Kobani" kod adlı Siham Mislih, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

Mislih, etkisiz hale gelmeden önce Barış Pınarı Harekât (BPH) Bölgesi'nde görevli güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize etmiş ve kendisine bağlı unsurlarla doğrudan sabotaj eylemlerine katıldığı belirlendi Eylemleri azmettirdiği bilgisi alan MİT, Siham Mislih'i hedef listesine aldı.

Son olarak Suriye'nin Türkiye sınır hattına sorumlu düzeyde düzenlemesi gerçekleştirilen PKK/YPG Ayn İsa Eyaleti Sorumlularından "Mizgin Kobani" kod Siham Mislih takibe alındı.

Terörist MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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