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Habertürk Ankara

MİT, PKK/KCK özel güç havacılık birimi sorumlularından Deniz Bahri Kod Tekin Okan’ı Irak'ın Gara alanında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre etkisiz hale getirilen Deniz Bahri Kod Tekin Okan, 2018 yılında Şırnak şehir merkezine, 2021 yılının başlarında Diyarbakır ve Batman Havalimanı'na drone ile yapılan saldırıları yönetti. Teröristin saldırılarda kullanılan droneların projesini ve imalatını yaptığı tespit edildi. Geçmiş yıllarda Türkiye’de güvenlik güçlerine yönelik drone saldırıları düzenlemesi nedeniyle MİT tarafından hedef listesine dahil edildi.

FİZİKİ TAKİP YAPILDI Terör örgütü PKK/KCK tarafından Suriye’den ve Irak’tan, güvenlik güçlerine ve sınır illerine yönelik gerçekleştirilen eylemlerde Deniz Bahri Kodun geliştirdiği dronelar kullanıldı. Bölgedeki güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylemde bulunan Tekin Okan, MİT’in saha ajanlarını devreye sokmasıyla takibe alındı. MİT’in saha ajanları, Tekin Okan’ın droneların imalatı ve yönetiminden sorumlu olduğu için Irak ve Suriye arasında sürekli hareket ettiği bilgilerini elde etti. Uzun süren takip faaliyeti sonrasında Irak ve Suriye arasındaki hareket rutinine MİT saha ajanları dâhil oldu. MİT saha ajanları tarafından gelen güncel bilgiler neticesinde Irak/Gara’da gerçekleştirilen operasyon ile etkisiz hale getirildi.