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Son dakika haberi MİT'ten Irak'ta nokta operasyon!

MİT'in, Irak'ın Gara bölgesinde gerçekleştirdiği nokta operasyonla terör örgütü PKK'nın sözde özel güç havacılık birimi sorumlusu etkisiz hale getirildi

Son dakika: MİT'ten Irak'ta nokta operasyon!
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Habertürk Ankara

MİT, PKK/KCK özel güç havacılık birimi sorumlularından Deniz Bahri Kod Tekin Okan’ı Irak'ın Gara alanında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre etkisiz hale getirilen Deniz Bahri Kod Tekin Okan, 2018 yılında Şırnak şehir merkezine, 2021 yılının başlarında Diyarbakır ve Batman Havalimanı'na drone ile yapılan saldırıları yönetti.

Teröristin saldırılarda kullanılan droneların projesini ve imalatını yaptığı tespit edildi. Geçmiş yıllarda Türkiye’de güvenlik güçlerine yönelik drone saldırıları düzenlemesi nedeniyle MİT tarafından hedef listesine dahil edildi.

FİZİKİ TAKİP YAPILDI

Terör örgütü PKK/KCK tarafından Suriye’den ve Irak’tan, güvenlik güçlerine ve sınır illerine yönelik gerçekleştirilen eylemlerde Deniz Bahri Kodun geliştirdiği dronelar kullanıldı. Bölgedeki güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylemde bulunan Tekin Okan, MİT’in saha ajanlarını devreye sokmasıyla takibe alındı. MİT’in saha ajanları, Tekin Okan’ın droneların imalatı ve yönetiminden sorumlu olduğu için Irak ve Suriye arasında sürekli hareket ettiği bilgilerini elde etti. Uzun süren takip faaliyeti sonrasında Irak ve Suriye arasındaki hareket rutinine MİT saha ajanları dâhil oldu. MİT saha ajanları tarafından gelen güncel bilgiler neticesinde Irak/Gara’da gerçekleştirilen operasyon ile etkisiz hale getirildi.

DENİZ BAHRİ KOD ADLI TEKİN OKAN KİMDİR?

Deniz Bahri Kod Tekin Okan, 2010 yılında örgütün kırsal kadrosuna katıldıktan sonra 2011 yılında Irak’ın kuzeyine geçti. Irak/Gara bölgesinde özel güç havacılık biriminde PKK/KCK için drone geliştirme çalışmalarında bulundu. 2018 yılında Şırnak merkezine drone saldırılarını gerçekleştirdi. 2021 yılında Diyarbakır ve Batman Havaalanına drone ile yapılan saldırıyı da kendisi yönetti. Saldırılarda kullanılan droneların projesini ve imalatını yaptı. Irak/Gara bölgesinde Türkiye’ye karşı kullanılacak hava araçlarının geliştirilmesi faaliyetlerini yönetiyordu.

Fotoğraflar: İHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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