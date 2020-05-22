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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Bölgesi'ne 19 Mayıs gecesi sızma girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

1 OCAKTAN BU YANA 1445 TERÖRİST ETKİSİZ

Açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Terörle mücadele harekatı kapsamında 1 Ocak'tan bu yana yurt içi ve dışındaki bütün operasyon bölgelerinde 1445 terörist etkisiz hale getirildi. FETÖ ile mücadelede, 15 Temmuz 2016'dan bugüne 19 bin 495 kişi TSK'dan ihraç edildi, 4 bin 682 kişi hakkında adli ve idari süreç devam ediyor. Celp işlemleri sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacak."

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