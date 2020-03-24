Bakan Albayrak: Mücbir Sebep'e giren sektörleri belirledik

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kovid-19 nedeniyle vergi süreçlerinde mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak mükellefler için tebliğ hazırladıklarını bildirdi.

Muhtasar ve KDV beyannamelerini 27 Temmuz'a erteledik diyen Hazine ve maliye Bakanı Berat Albayrak, "65 yaş üzeri mükelleflerimizin beyanname ve ödemeleri yasağın sonuna ertelendi" açıklamasında bulundu

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İşte Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;

- Kovid-19 nedeniyle vergi süreçlerinde mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak mükellefler için tebliğ hazırladık."

-Tebliğle mücbir sebep altındaki sektör ve iş kollarını belirledik. Ayrıca 1,9 milyon vatandaşımızı da mücbir sebep hali kapsamına aldık.

- 65 yaş sınırı ve kronik rahatsızlığı nedeniyle sokağa çıkamayan mükelleflerin beyanname ve ödemeleri yasağın sonuna kadar ertelendi

- Nisan, mayıs ve haziranda muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6'şar ay öteliyoruz. Bu aylar ki beyannameler de verilmeyecek

- Nisan, Mayıs ve Haziran’da muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6’şar ay öteliyoruz. Bu aylarda verilmesi gereken Muhtasar ve KDV beyannameleri de verilmeyecek. Bu beyannameleri 27 Temmuz’a erteliyoruz.