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Bakan Albayrak: Mücbir Sebep'e giren sektörleri belirledik

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Nisan, Mayıs ve Haziran'da muhtasar ve KDV beyannameleri ödemesi 6 ay öteleniyor. Mücbir Sebep'e giren sektörleri belirledik" dedi

son dakika
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kovid-19 nedeniyle vergi süreçlerinde mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak mükellefler için tebliğ hazırladıklarını bildirdi.

Muhtasar ve KDV beyannamelerini 27 Temmuz'a erteledik diyen Hazine ve maliye Bakanı Berat Albayrak, "65 yaş üzeri mükelleflerimizin beyanname ve ödemeleri yasağın sonuna ertelendi" açıklamasında bulundu

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İşte Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;

- Kovid-19 nedeniyle vergi süreçlerinde mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak mükellefler için tebliğ hazırladık."

-Tebliğle mücbir sebep altındaki sektör ve iş kollarını belirledik. Ayrıca 1,9 milyon vatandaşımızı da mücbir sebep hali kapsamına aldık.

- 65 yaş sınırı ve kronik rahatsızlığı nedeniyle sokağa çıkamayan mükelleflerin beyanname ve ödemeleri yasağın sonuna kadar ertelendi

- Nisan, mayıs ve haziranda muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6'şar ay öteliyoruz. Bu aylar ki beyannameler de verilmeyecek

- Nisan, Mayıs ve Haziran’da muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6’şar ay öteliyoruz. Bu aylarda verilmesi gereken Muhtasar ve KDV beyannameleri de verilmeyecek. Bu beyannameleri 27 Temmuz’a erteliyoruz.

 

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