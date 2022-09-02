NBA'de flaş takas

NBA'de takas döneminin en gözde isimlerinden Utah Jazz'lı Donovan Mitchell'in yeni adresi belli oldu.

Donovan Mitchell, yeni sezondan itibaren Cleveland Cavaliers forması giyecek.

Utah Jazz, bu transfer karşılığında Cleveland'dan 2025, 2027 ve 2029 yıllarındaki üç ilk tur draft hakkını aldı.

Utah ayrıca Cleveland'dan Lauri Markkanen, Collin Sexton ve Ochai Agbaji'yi de takas karşılığında renklerine bağladı.

Yeniden yapılanmaya giden Utah, Koç Quin Snyder ile yollarını ayırmış ve Fransız pivot Rudy Gobert’i de Minnesota Timberwolves‘a yollamıştı.

Donovan Mitchell, geçen sezon Utah Jazz formasıyla 67 maçta 25.9 sayı, 4.2 ribaund ve 5.3 asist ortalamalarıyla oynadı.