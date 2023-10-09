Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu
2023 Nobel Ekonomi Ödülü'nü "kadınların iş gücündeki yeri" ile ilgili çalışmalarından dolayı ABD'li Claudia Goldin kazandı
Giriş: 09.10.2023 - 12:52 Güncelleme: 09.10.2023 - 13:22
2023 Nobel Ekonomi Ödülü'nü "kadınların iş gücündeki yeri" ile ilgili çalışmalarından dolayı ABD'li Claudia Goldin kazandı.
1946 doğumlu ekonomi profesörü Claudia Goldin, Harvard Üniversitesi'nde ekonomi tarihi ve çalışma ekonomisi alanlarında çalışmalar yapıyor. 2021'de Kariyer ve Aile: Kadınların Eşitliğe Doğru Yüzyıllık Yolculuğu isimli kitabı yayınlandı.