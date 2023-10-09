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        Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu

        2023 Nobel Ekonomi Ödülü'nü "kadınların iş gücündeki yeri" ile ilgili çalışmalarından dolayı ABD'li Claudia Goldin kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 12:52 Güncelleme: 09.10.2023 - 13:22
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        2023 Nobel Ekonomi Ödülü'nü "kadınların iş gücündeki yeri" ile ilgili çalışmalarından dolayı ABD'li Claudia Goldin kazandı.

        1946 doğumlu ekonomi profesörü Claudia Goldin, Harvard Üniversitesi'nde ekonomi tarihi ve çalışma ekonomisi alanlarında çalışmalar yapıyor. 2021'de Kariyer ve Aile: Kadınların Eşitliğe Doğru Yüzyıllık Yolculuğu isimli kitabı yayınlandı.

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