O kentimizde denize girmek yasaklandı!
Sakarya'nın denize kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde yüksek dalga boyları ve boğulmalara neden olan dip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı
Sakarya´nın Karadeniz´e kıyısı olan ilçeleri Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde etkili olan rüzgarla birlikte dalgaların yükselmesi ve dip akıntısı sebebiyle ilçe kaymakamlıkları tarafından denize girmek yasaklandı.
SAHİLLERE KIRMIZI BAYRAK ÇEKİLDİ
DHA'da yer alan habere göre sahillere, denize girmenin yasak olduğunu gösteren kırmızı bayrak çekildi.
CANKURTARANLAR UYARIYOR
Plajlarda görevli cankurtaranlar ise sahile gelen tatilcileri denize girmemeleri konusunda uyardı.