Son dakika haberi: O kentimizde denize girmek yasaklandı! Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde boğulma tehlikesi!

Son dakika haberi: O kentimizde denize girmek yasaklandı! Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde boğulma tehlikesi!

O kentimizde denize girmek yasaklandı! Sakarya'nın denize kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde yüksek dalga boyları ve boğulmalara neden olan dip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 09.08.2023 - 11:35 Güncelleme: 09.08.2023 - 11:40 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL