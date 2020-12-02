Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Malatya'nın ölüm yoluna 39'uncu kurban
ABONE OL

Malatya'da 'ölüm yolu'na 39'uncu kurban!

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 69 ayrı kazada şu ana kadar 38 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle halk arasında "Ölüm yolu" olarak adlandırılan Malatya-Kayseri yolunda otomobilin çarptığı esnaf öldü. Daha önce kazalar nedeniyle yol kapatma eylemlerinin yapıldığı bölgede, vatandaşlar yola parke döşenmesini ve ortaya refüj yapılarak, yol denetimi ve güvenliğinin sağlanmasını istiyor

Son dakika: Malatya'nın ölüm yoluna 39'uncu kurban
İHA

Kaza akşam saatlerinde, Malatya-Kayseri ana yolunda bulunan e'nde meydana geldi. A.E. idaresindeki 40 LA 833 plakalı otomobil, iş yerinden çıkıp evine gitmeye çalışan demirci ustası 59 yaşındaki Ali Dağ’a çarptı.
Kazada otomobilin hızı nedeniyle yaklaşık 20 metre savrulan esnaf Dağ, ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri tarafından otomobil sürücüsü gözaltına alınırken kaza nedeniyle yaklaşık bir saat trafiğe kapanan yol, olay yerindeki incelemenin ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Mahalle sakinleri "Ölüm yolu" olarak nitelendirdikleri güzergah da son kaza ile birlikte 39 kişinin hayatını kaybetmesine tepki gösterdi. Daha önce kazalar nedeniyle yol kapatma eylemlerinin yapıldığı bölgede, vatandaşlar yola parke döşenmesini ve ortaya refüj yapılarak, yol denetimi ve güvenliğinin sağlanmasını istiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Maske takmayanların ilginç savunması! O sözler şaşırttı - Haberler
GÜNDEMMaske takmayanlara ceza! Savunmaları ilginç
KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2020 KYK kredi burs sonuçları sorgulama ekranı
GÜNDEMKYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?
Sokağa çıkma yasağı saatleri YENİ! Sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta? İşte genelge detayları
GÜNDEMSokağa çıkma yasağı saatleri
Son dakika haberi! Eşini 5 yerinden bıçakladı
GÜNDEMEşini 5 yerinden bıçakladı
Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? 2020 E-Devlet seyahat izin belgesi başvurusu ekranı
GÜNDEMSeyahat İzin Belgesi nasıl alınır?
Sokağa çıkma yasağı bitti mi? SON DAKİKA gelişmesi!
GÜNDEMSokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
YAĞMUR! Son dakika hava durumu uyarısı - 2 Aralık Meteoroloji
GÜNDEMBu bölgelerde yağmur var!
Son dakika haberler: PES! Ölen sevgilisini giydirip kapıya attı
GÜNDEMÖlen sevgilisini giydirip sokağa bıraktı!
Yeni koronavirüs tedbirler neler? Yeni yasaklar neler? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi
GÜNDEMİşte yeni koronavirüs kısıtlamaları...
Esenyurt'ta dairede yangın ve patlama! 1 ağır yaralı
GÜNDEMDairede yangın ve patlama! 1 ağır yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X