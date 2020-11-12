'Ölüm yolu'nda zincirleme facia! 0:00 / 0:00

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Batman-Diyarbakır karayolundaki Batman Çayı üzerindeki köprüde meydana gelen zincirleme kazada, 11 yaşındaki Faruk Gün ve 27 yaşındaki Ercan Kılınç yaşamını yitirdi. Yaralanan 3 kişi hastanelere kaldırıldı.

'ÖLÜM YOLU' OLARAK BİLİNİYOR

Bulut Kutlu'nun haberine göre, kentte sık sık ölümlü ve yaralamalı kazaların meydana geldiği kent girişinde Batman Çayı üzerindeki köprü mevkii, halk arasında 'ölüm yolu' olarak biliniyor. Tek şerit köprüdeki kazalara dün akşam saatlerinde bir yenisi daha eklendi. Faciayla sonuçlanan zincirleme kazada, TIR, otomobil, hafif ticari araç ve traktör çarpıştı.

TIR VE OTOMOBİL KÖPRÜDEN UÇTU

Köprüde gıda kolileri yüklü TIR ile traktör çarpışırken, karşıdan gelen otomobil de TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR ile otomobil köprüden uçtu. Kazanının duyulmasının ardından Batman Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri olay yerine giderek, hurdaya dönen araçlarda sıkışan sürücü ve yolculara müdahale etti.

1'İ ÇOCUK 2 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

AFAD görevlilerinin de destek verdiği kaza nedeniyle Batman-Diyarbakır kara yolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı.Zincirleme kazada, 11 yaşındaki Faruk Gün ve 27 yaşındaki Ercan Kılınç hayatını kaybetti. Yaralanan Selahattin Uyaran, Deniz Atiç ve Erinç Özdemir ise, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı ile Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, kaza yerinde incelemelerde bulundu.