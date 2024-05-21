Organize Suçlarla Mücadele komiseri gözaltında

Ankara'da 'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütü soruşturması kapsamında, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser G.K., gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen mevcut deliller ışığında dosyada yer alan diğer şüphelilerle birlikte hareket ettiği değerlendirilen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser G.K. 21.05.2024 tarihi itibariyle gözaltına alınmıştır. Soruşturmamız kapsamında şüpheli olarak yer alan şahıslardan ele geçen dijital materyaller üzerindeki incelemelere Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğünde devam edilmektedir" denildi.