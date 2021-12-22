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Son dakika haberi Pjanic kalacak mı? Açıkladı

Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic, "Sezon sonuna kadar Beşiktaş’ta kalacağım" dedi

Son dakika: Pjanic kalacak mı? Açıkladı

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Göztepe'yi ağırlayacak Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Miralem Pjanic, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Pjanic, "Şu an takımım Beşiktaş ve burada kalma konusunda şüphem yok. Harika taraftarı bırakıp gitmeyi düşünmüyorum" dedi.

"KENDİMİ DAHA İYİ HİSSEDİYORUM"

Takımın ihtiyacından dolayı beklenenden erken forma giydiğini söyleyen Pjanic, "Kendimi daha iyi hissediyorum. Sakatlıktan beklenenden önce döndüm. Çünkü takımın ihtiyacı vardı. En iyi formumla dönemedim, özgüvenim de artıyor. Hocamızla birlikte bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz, iyi bir atmosfer var. Takımın özgüveni artmaya başladı" şeklinde konuştu.

"SEZON SONUNA KADAR BURADAYIM"

Sezon sonuna kadar takımda kalacağına vurgu yapan Pjanic, "Şu an takımım Beşiktaş ve burada kalma konusunda şüphem yok. Harika taraftarı bırakıp gitmeyi düşünmüyorum. Sezon uzun, lig ve kupa maçları var. Kazanmaya çalışacağız" dedi.

"BURADA ÖZEL BİR ŞEY VAR"

Süper Lig'e gelmeden önce Türk taraftarın coşkusunu bildiğini söyleyen Pjanic, "Buraya gelmeden Türk taraftarların coşkusunu biliyorum, büyük stadyumlarda oynadım ama burada özel bir şey var. Başarılar elde etmeye geldim. Sezon uzun, kupa ve lig maçları var. Taraftarın sevgisine karşılık verebiliriz" ifadelerini kullandı.

"SERGEN YALÇIN'IN YAPTIKLARI TARTIŞILMAZ"

Eski teknik direktörü Sergen Yalçın için de Pjanic, "Çok saygı duyduğumuz bir isim. Yaptıkları tartışılmaz, futbolda böyle ayrılıklar var. Önümüzdeki sürece maç maç bakıyoruz. Özgüvenimiz yerine geliyor. Takım arkadaşlarım da şu anki durumdan mutsuz ama iyi bir takımımız olduğuna inanıyorum. İyi çalışıyoruz, hocamızla ilişkilerimiz iyi. Maç maç düşünüyoruz. Hedefimiz önümüzdeki her maçtan 3 puan almak ve Şubat-Mart ayında geldiğimiz yeri konuşabiliriz" açıklamasında bulundu.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARI ÖNÜNDE FUTBOL OYNAMAKTAN MUTLUYUM"

Beşiktaş forması giymekten dolayı mutlu olduğunu söyleyen Pjanic, "Sezon sonuna kadar, Haziran'a kadar buradayım. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Bu taraftarın önünde olmaktan dolayı mutluyum. Gelecek ne getirir bilmiyorum, bu sezona odaklandım. Takım arkadaşlarımla bu taraftarın önünde oynamaktan zevk alıyorum" dedi.

"6 NUMARADA OYNAMAYI SEVİYORUM"

Sahada kendisini en iyi 6 numara hissettiğini söyleyen 31 yaşındaki futbolcu, "Hocamız beni iyi tanıyor. Nereden en iyi performansımı vereceğimi biliyor. 6 numarada oynamayı seviyorum. Organizasyonda aktif rol alıyorum ve daha çok topa dokunuyorum. 6 numarada kendimi daha iyi hissediyorum. İdmanda da özgüvenimizin yerine geliyor, umarım öyle devam eder" ifadelerini kullandı.

"LİGİN EN ORGANİZE TAKIMI TRABZONSPOR"

Trabzonspor'un ligde en iyi organizasyona sahip takım olduğunu belirten Pjanic, "Taktiksel olarak Avrupa'ya göre daha az organize olan bir lig. Ligin lideri Trabzonspor ligin en organize takımı, kusursuz bir futbol oynamıyorlar ama organizeler. Bizimle oynadıkları ve kaybettiğimiz maçta organizasyon eksikliğimiz nedeniyle kaybettik. Bunu gidermeye çalışıyoruz. Organizasyonu iyi yapan ve az gol yiyen takımlar şampiyon oluyorlar" şekline konuştu.

"HEDEFİMİZ TÜRKİYE KUPASI VE SÜPER KUPA'DA BAŞARILI OLMAK"

Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da başarılı olmak istediklerini dile getiren Pjanic, "Sezon unuz, önümüzde kupa maçı var. Sonrasında Süper Kupa maçı var. Lig için her şey bitti diyemeyiz. Ne yaptığımızı konuşmaktan ziyade puanlar almak durumundayız. Sene uzun, maç maç düşüneceğiz. Hedefimiz Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da başarılı olmak" diye konuştu.

KARAVELİ: BEŞİKTAŞ'I ÇOK SEVİYORUM

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli de siyah beyazlı takımda olmaktan dolayı mutluluğunu dile getirirken, "Benim genelde zaten yüzüm, duygularımı anlatır. Şu anda da mutluyum, keyifliyim. Bir an önce oyuncularıma kavuşmak istiyorum. Beşiktaş'ı çok seviyorum" dedi.

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