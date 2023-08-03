Menisküs yırtığı dizde en sık meydana gelen, ağrılı bir kıkırdak yaralanması türüdür. İnsanların dizlerinde, kaval kemiği ve uyluk kemiğin arasında bir yastık görevi gören C şeklinde iki kıkırdak parçası vardır. Bunlara menisküs adı verilir.

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Bunlar, sürekli hareket eden kemikleri aşınmaya ve yıpranmaya karşı korur. Ancak dizin bükülmesi sonucu menisküs yırtılabilir. Bazı vakalarda aşınmış kıkırdağın bir parçası kopar ve diz eklemlerinin arasına sıkışarak dizin kilitlenmesine ve hareketin engellenmesine neden olur.