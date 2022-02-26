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Rusya'nın üyeliği askıya alındı 0:00 / 0:00

AA

Avrupa Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Komitesinin, Konseyin tüzüğüne uyumlu şekilde Rusya'nın Komite ve Parlamenterler Meclisi'nde temsil hakkını askıya almaya karar verdiği belirtildi.

Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğinin ve özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) tarafı olmaya devam ettiği ifade edilen açıklamada, Rusya adına AİHM'e seçilen hakimin mahkeme üyeliğinin sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'ya karşı yapılan başvuruların AİHM tarafından incelenmeye devam edileceği aktarıldı.

Temsil hakkının askıya alınmasının geçici bir önlem olduğu ifade edildi.

OECD, MOSKOVA OFİSİNİ KAPATTI

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Ukrayna'ya yapılan saldırı sonrası Rusya'nın katılım sürecini sona erdirme ve Moskova ofisini kapatma kararı aldı.

OECD'den yapılan açıklamada, Rusya'nın 2014'ten bu yana ertelenen teşkilata katılım sürecinin resmen sonlandırılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, OECD Konseyi'nin Genel Sekreter'den OECD Moskova ofisini kapatmak için gerekli adımları atmasını da talep ettiği kaydedildi.

OECD'nin Ukrayna halkıyla güçlü dayanışma içinde olmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, bu ülkenin demokratik olarak seçilmiş hükümetine desteğin güçlendirilmesine karar verildiği aktarıldı.