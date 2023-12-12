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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Saadet Partili Hasan Bitmez kürsüde bayıldı

        Son dakika haberi Saadet Partili Bitmez kürsüde bayıldı

        Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez, bütçe görüşmeleri sırasında kürsüde konuşmasını tamamlamasının ardından bayılarak yere düştü.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 12.12.2023 - 13:23 Güncelleme: 12.12.2023 - 13:33
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        Saadet Partili Bitmez kürsüde bayıldı
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        Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez, bütçe görüşmeleri sırasında kürsüde konuşmasını tamamlamasının ardından bayılarak yere düştü.

        Bütçe görüşmeleri sürerken Genel Kurul'da söz alan Kocaeli milletvekili Bitmez konuşmasının sonunda fenalaştı.

        Bir anda yeri yığılan Bitmez'e ilk müdahaleyi Genel Kurul'daki doktor milletvekilleri yaptı. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in kalp masajı yaptığı belirtildi.

        Ardından Genel Kurul'a sağlık ekipleri alındı. Hasan Bitmez sedye ile Genel Kurul'dan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

        HASAN BİTMEZ KİMDİR?

        1969 yılında Giresun'un Alucra ilçesinde doğan Hasan Bitmez, İstanbul’da ilkokul eğitimi aldıktan sonra orta öğretimini Gebze İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladı. Yüksek öğretimini El-Ezher Üniversitesi Usuluddin Fakültesinde tamamladı.

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        GİLMDER (Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunlar Derneği) kuruculuğunu üstlenen Bitmez ve bir süre de başkanlığını yaptı. Millî Gençlik Vakfı'nda 1999-2004 yılları arasında Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. 2000 Yılında Anadolu Gençlik Dergisini kurdu ve derginin Genel yayın yönetmenliğini yaptı. 2006-2010 yıllarında arasında IIFSO (International Islamic Federation of Student Organizations) Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2010-2014 yılları arasında Şura Meclisi Başkanlığını yaptı. 2008-2010 yılları arasında IYFO (International Youth Form)’nun Genel Başkanlığını yürüttü.

        Günümüzde ESAM (Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi) Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi. İSBAM-İslam Birliği Araştırmaları Merkezi Başkanlığını yürütüyor.

        Siyasete Refah Partisi'nin Gebze ilçe teşkilatında başladı. Fazilet Partisi ve Saadet Partisinde çeşitli kademelerde görevler aldı. 2023 Türkiye genel seçimlerinde Kocaeli'den milletvekili seçildi. Günümüzde Saadet Partisinde Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Saadet Partisi 28. Dönem Kocaeli milletvekili.

        Evli, bir çocuğu olan Bitmez, Arapça ve İngilizce bilmektedir.

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