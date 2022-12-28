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Haberler Gündem Güncel Son dakika: Sabiha Gökçen'de uçuş trafiği durdu
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Son dakika haberi Sabiha Gökçen'de uçuş trafiği normale döndü

İstanbul Tuzla'da yapılan çalışma sırasında doğalgaz borusu patladı. Bunun üzerine Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar tedbir amaçlı durduruldu. Havalimanının uçuş trafiğine kapatılmasının ardından iniş için alçalan uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. Havalimanında iniş ve kalkışların ise normale döndüğü kaydedildi

Son dakika: Sabiha Gökçen'de uçuş trafiği durdu
HABERTURK.COM / AA

İstanbul Tuzla'da, doğalgaz hattındaki sızıntı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar tedbir amacıyla durduruldu.

Edinilen bilgiye göre, Tuzla Tepeören'de doğalgaz hattındaki çalışma sırasında zarar gören borudan gaz sızıntısı meydana geldi.

Söz konusu çalışma uçakların kalkış yönünde olduğu için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 13.05'ten itibaren uçuşlar tedbir amacıyla durduruldu.

Habertürk Muhabiri İlkay Dikici ise, havalimanında iniş ve kalkışların normale döndüğünü kaydetti.

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