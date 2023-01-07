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Son dakika haberi Sarıkamış'ta otelin tavanı çöktü

Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Etkinliği çerçevesinde tören esnasında otelin tavanı çöktü. Yaralılar var...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde otelin tavanı çöktü - Son Dakika Haberleri
AA

Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki otelde düzenlenen belgesel gala gösteriminde salonun tavanı çöktü.

Sarıkamış şehitleri anısına ilçedeki otelin salonunda gerçekleştirilen programda asma tavanın çökmesi sonucu bazı kişiler yıkıntının altında kalarak yaralandı.

10 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre olayda hafif yaralanan 10 kişi, Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hastanedeki yaralıları ziyaret etti.

Kars Valisi Türker Öksüz, gazetecilere, otelin tavanının çökmesi sonucu yaralıların olduğunu belirterek, "İlk belirlemelere göre hayati tehlikesi olan yaralımız yok. Biz ayrıntılı bilgileri paylaşacağız. Şu an hastanemizde 10 kişi var. Önemli problemi olan yok. Tedavileri devam ediyor." diye konuşt

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