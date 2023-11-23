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        Haberler Gündem 3. Sayfa ZEHİR KURNAZLIĞI! Serada yetiştirip turşu bidonunda satmış! Son dakika: Uyuşturucu tacirine polis baskını

        Serada yetiştirmiş! Turşu bidonunda satmış! "Pes" dedirten olay!

        Antalya'nın Demre ilçesinde, serada yetiştirdiği uyuşturucuyu, turşu ve yağ bidonlarına doldurup satan şüpheli Y.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılıkta ifadesi alınan Y.A. ticaret yapmadığını uyuşturucuyu kendisinin kullandığını söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 09:54 Güncelleme: 23.11.2023 - 10:09
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        Serada yetiştirmiş! Turşu bidonunda satmış! "Pes" dedirten olay!
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        Antalya'nın akılalmaz olay, Demre ilçesi Köşkerler Mahallesi'ndeki bir evde yaşandı. Uyuşturucu madde bulundurulduğu ve ticaretinin yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

        EVDE 4.4 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere göre şüpheli Y.A.'nın evinin yanında bulunan serada arama yapan ekipler, esrar bitkisi tespit etti. Evde de yapılan aramalarda 4 kilo 390 gram esrar ele geçirildi.

        PLASTİK TURŞU BİDONUNDA GÖNDERİYORMUŞ

        Uyuşturucu maddeyi plastik kova, plastik turşu ve yağ bidonlarına dolduran şüpheli Y.A. 'uyuşturucu madde yetiştirmek ve ticaretini yapmak' suçundan gözaltına alındı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Savcılıkta ifadesi alınan Y.A. ticaret yapmadığını uyuşturucuyu kendisinin kullandığını söyledi. Y.A. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #Antalya
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