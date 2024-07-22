Sevilla'dan resmi En-Nesyri açıklaması!
Sevilla, Fenerbahçe'nin transferde son aşamaya geldiği Youssef En-Nesyri'nin transfer sürecini tamamlamak için idmana katılmadığını açıkladı.
Fenerbahçe, Sevilla'da forma giyen Faslı santrafor Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmak için günlerdir çalışmalarını sürdürüyor.
Transferin kısa sürede açıklanması beklenirken, İspanyol ekibinden flaş bir açıklama geldi.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada takımın sezon öncesi çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, En-Nesyri'nin takımdan ayrılacağı için antrenmanda yer almadığı belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, " Youssef En-Nesyri takımdan ayrılışını tamamlamak için kulübün izniyle bugünkü antrenmana katılmadı." ifadelerini kullandı.
Faslı oyuncunun sağlık kontrolleri ve resmi imza için önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
4 YILLIK ANLAŞMA BEKLENİYOR
Oyuncunun kulübü Sevilla ile bonservis ücreti konusunda günler önceden anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan başta olmak üzere Avrupa’nın önemli liglerinden teklif alan Faslı oyuncuyu 4 yıllık sözleşme konusunda ikna etmeyi başardı.
Sarı-lacivertli kulüp, 27 yaşındaki futbolcu için Sevilla’ya 19-20 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-lacivertli ekip, bu bedelin yüzde 50’lik kısmını peşin, kalan kısmını da taksitler şeklinde ödemek istiyor. İspanyol ekibi ise peşin ödenecek tutarın daha fazla olması yönünde ısrarını sürdürüyor.