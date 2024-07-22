Sevilla'dan resmi En-Nesyri açıklaması!

Fenerbahçe, Sevilla'da forma giyen Faslı santrafor Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmak için günlerdir çalışmalarını sürdürüyor.

Transferin kısa sürede açıklanması beklenirken, İspanyol ekibinden flaş bir açıklama geldi.

Oyuncunun kulübü Sevilla ile bonservis ücreti konusunda günler önceden anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan başta olmak üzere Avrupa’nın önemli liglerinden teklif alan Faslı oyuncuyu 4 yıllık sözleşme konusunda ikna etmeyi başardı.

Sarı-lacivertli kulüp, 27 yaşındaki futbolcu için Sevilla’ya 19-20 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-lacivertli ekip, bu bedelin yüzde 50’lik kısmını peşin, kalan kısmını da taksitler şeklinde ödemek istiyor. İspanyol ekibi ise peşin ödenecek tutarın daha fazla olması yönünde ısrarını sürdürüyor.