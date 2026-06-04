Mardin'de edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi'nde bulunan TOKİ Parkında Deniz Kaplan (48), henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Deniz Kaplan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.