Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 14 Haziran Pazar günü gecesi çıkan Romanya plakalı bir yolcu aracı Kapitan Andreevo gümrük noktasına geldi. Araçta Romanya vatandaşı bir sürücü ve Suriye asıllı Romanya vatandaşı bir kadın ile 4 yaşındaki çocuğu bulunuyordu.

ARAÇ DETAYLI İNCELENDİ

İHA'daki habere göre gümrük memurlarına beyan edecek hiçbir şeyleri olmadığını söylediler. Risk analizi sonrasında araç detaylı bir inceleme için seçildi.

5.1 KİLO ALTIN ALE GEÇİRİLDİ

İnceleme sırasında, yüzük, madalyon, bilezik, küpe, kolye ve zincirlerden oluşan toplam 6 paket halinde 5 kilo 170 gram ağırlığında 21 ayar altın takılar bulundu. Olayla ilgili ön soruşturma başlatıldı.