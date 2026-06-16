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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Sınır Kapısı'nda 5 kilo altın ele geçirildi | 3. Sayfa haberleri | Son dakika haberleri

        Sınır Kapısı'nda 5 kilo altın ele geçirildi

        Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak Bulgaristan'a giriş yapan bir yolcu aracının yapılan kontrolünde, gümrük memurları tarafından 5 kilo 170 gram altın takı ele geçirildi. Olayla ilgili ön soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 10:05 Güncelleme:
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        Sınır Kapısı'nda 5 kilo altın ele geçirildi

        Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 14 Haziran Pazar günü gecesi çıkan Romanya plakalı bir yolcu aracı Kapitan Andreevo gümrük noktasına geldi. Araçta Romanya vatandaşı bir sürücü ve Suriye asıllı Romanya vatandaşı bir kadın ile 4 yaşındaki çocuğu bulunuyordu.

        ARAÇ DETAYLI İNCELENDİ

        İHA'daki habere göre gümrük memurlarına beyan edecek hiçbir şeyleri olmadığını söylediler. Risk analizi sonrasında araç detaylı bir inceleme için seçildi.

        5.1 KİLO ALTIN ALE GEÇİRİLDİ

        İnceleme sırasında, yüzük, madalyon, bilezik, küpe, kolye ve zincirlerden oluşan toplam 6 paket halinde 5 kilo 170 gram ağırlığında 21 ayar altın takılar bulundu. Olayla ilgili ön soruşturma başlatıldı.

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