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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'in göbeğinde olmuştu: Sokakta cinsel saldırıya 'Takdir indirimi!' - Son dakika haberi

        Sokakta cinsel saldırıya 'Takdir indirimi!'

        İzmir'in Konak ilçesinde, 23 yaşındaki N.D.'ye sokak ortasında cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan 42 yaşındaki Soner A., 'takdiri indirim' uygulanarak 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kameraya ve basına yansıyan görüntüler büyük tepki çekmiş, Soner A. hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 11:49
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        Sokakta cinsel saldırıya 'Takdir indirimi!'
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        İzmir'de olay, 15 Mart'ta Alsancak Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Annesi ile telefonda görüştüğü sırada N.D.'nin (23) yanına gelen Soner A. (42), iddiaya göre; iyice yaklaşıp taciz etmeye çalıştı.

        KONAK'TA CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU

        DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine genç kız, daha kalabalık olan bir noktaya geçti. Peşinden giden Soner A., elini N.D.'nin pantolonunun içine sokarak, cinsel saldırıda bulundu.

        TUTUKLANDI, 5 YIL HAPİS İSTENDİ

        N.D. bağırıp çevredekilerden yardım istedikten sonra polisi aradı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Soner A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Tutuklanan Soner A. hakkında 'sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı.

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        "ALKOL TESİRİ İLE YANLIŞ ANLAMIŞ OLABİLİRİM"

        Soner A., 18 Nisan'da İzmir 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim önüne çıktı. Sanık savunmasında, "Olay tarihinde iş görüşmesi için Akhisar'dan gelmiştim. Görüşme olumsuz sonuçlanınca bir miktar alkol aldım. Yolda yürüdüğüm sırada N.D. ile bir an göz göze geldik. Alkolün tesiri ile yanlış anlamış olabilirim. Kendisiyle konuşmak için koluna dokunmak istedim. Müşteki ani biçimde dönünce elim bel hizasına denk geldi. Pişmanım. Bakmakta olduğum 2 çocuğum ve bir ailem var" dedi.

        "KALABALIĞA KARIŞMAK İSTEDİM"

        Duruşmada söz verilen N.D. ise "Olay günü telefonda annemle Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne çıkan ara bir yolda konuşurken Soner A. yanıma geldi. Çok yakın bir mesafeye kadar yüzüme yaklaşıp, kiminle konuştuğumu sordu. Bana dokunmaya çalıştı. Söylediklerini telefonda olan annem de duydu. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne çıkıp, kalabalığa karışmak istedim.

        "İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ"

        Ancak yürürken arkamdan bir elin pantolonuma arkadan hamle yaptığını ve bir parmağın bana dokunduğunu hissettim. Dönerek tepki gösterdim, sonra yardım isteyip, polise haber verdim" diye konuştu. İlk duruşmada hakim, Soner A.'nın tahliyesine karar verdi.

        "ÜST SINIRDAN CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

        Soner A.'nın yargılanmasına İzmir 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya mağdur N.D. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan N.D., Soner A., hakkındaki şikayetini yineledi. N.D'nin avukatı İpek Kul ise "Sanık Soner A.'nın üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyoruz. Önceki beyanlarımızı tekrar ediyoruz ve şikayetimizi yineliyoruz. Sanıktan şikayetçiyiz" dedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin beraatini talep etti. Beyanların ardından karar açıklandı.

        TAKDİR İNDİRİMİ İLE 2 YIL 1 AY HAPİS VERİLDİ

        Hakim, gerçekleştirdiği ani, kesik ve sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel davranışla mağdurun vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği gerekçesiyle Soner A.'yı 'cinsel saldırı' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakim, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini değerlendirip, sosyal ve ekonomik durumuna dikkati çekip, 'takdiri indirimi' de uyguladı. İndirim sonrası Soner A.'nın cezası, 2 yıl 1 ay hapse düşürüldü.

        İzmir'in göbeğinde yaşandı! Cinsel saldırıya tahliye!
        İzmir'in göbeğinde yaşandı! Cinsel saldırıya tahliye! Haberi Görüntüle
        #İzmir
        #Son dakika haberler
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