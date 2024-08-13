SON DAKİKA! YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2024-YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2024-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Ayrıca adaylara Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.