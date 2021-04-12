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Merkez Bankası şubat ayı ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre cari açık şubatta 2 milyar 610 milyon dolar oldu. Açık geçen yılın şubat ayına göre 1 milyar 233 milyon dolar yükseldi.

Bu gelişmede, dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 122 milyon dolar artarak 2 milyar 65 milyon dolara yükselmesi, hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 984 milyon dolar azalarak 494 milyon dolara gerilemesi ve birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışların 390 milyon dolarlık artışla 1 milyar 171 milyon dolar olarak gerçekleşmesi etkili oldu.

Şubat verisiyle beraber on iki aylık cari açık 37 milyar 786 milyon dolara ulaştı.

Cari açığın 12 aylık seyri (milyon dolar):

Oca.20 -2,032 Şub.20 -1,377 Mar.20 -5,406 Nis.20 -5,277 May.20 -4,023 Haz.20 -3,053 Tem.20 -1,975 Ağu.20 -4,259 Eyl.20 -2,466 Eki.20 -14 Kas.20 -3,604 Ara.20 -3,284 Oca.21 -1,815 Şub.21 -2,610

2021'in ilk 2 ayında cari açık geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyar 16 milyon dolarlık yükselişle 4 milyar 425 milyon dolara çıktı.