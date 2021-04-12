Merkez Bankası şubat ayı ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre cari açık şubatta 2 milyar 610 milyon dolar oldu. Açık geçen yılın şubat ayına göre 1 milyar 233 milyon dolar yükseldi.
Bu gelişmede, dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 122 milyon dolar artarak 2 milyar 65 milyon dolara yükselmesi, hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 984 milyon dolar azalarak 494 milyon dolara gerilemesi ve birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışların 390 milyon dolarlık artışla 1 milyar 171 milyon dolar olarak gerçekleşmesi etkili oldu.
Şubat verisiyle beraber on iki aylık cari açık 37 milyar 786 milyon dolara ulaştı.
Cari açığın 12 aylık seyri (milyon dolar):
|Oca.20
|-2,032
|Şub.20
|-1,377
|Mar.20
|-5,406
|Nis.20
|-5,277
|May.20
|-4,023
|Haz.20
|-3,053
|Tem.20
|-1,975
|Ağu.20
|-4,259
|Eyl.20
|-2,466
|Eki.20
|-14
|Kas.20
|-3,604
|Ara.20
|-3,284
|Oca.21
|-1,815
|Şub.21
|-2,610
2021'in ilk 2 ayında cari açık geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyar 16 milyon dolarlık yükselişle 4 milyar 425 milyon dolara çıktı.
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