Sultanlar Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Opet!

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Fenerbahçe Opet, Misli.com Sultanlar Ligi Final Etabı üçüncü karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit´i 3-2 mağlup ederek seride durumu 3-0´a getirdi ve şampiyon oldu.

BAKAN KASAPOĞLU´NDAN FENERBAHÇE'YE TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Misli.com Sultanlar Ligi Finali üçüncü maçında Eczacıbaşı Dynavit'i yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet´i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit arasında oynanan Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off finali üçüncü maçında rakibini yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet´i kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve sarı lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Eczacıbaşı Dynavit'i de final mücadelesinden dolayı kutluyorum. Her iki kulübümüze başarılar diliyorum."