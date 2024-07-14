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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Suriye ile normalleşme süreci açıklaması | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Suriye ile normalleşme süreci açıklaması

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ile normalleşme süreci ile ilgili sorulara yanıt verdi. Fidan, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon barış ile ilgili bir vizyon. Suriye uzun zamandır kanayan bir yara. Diyalog kapılarını açık tutmak istiyoruz. Zamanın ruhu bizi barış aramaya zorluyor. Cumhurbaşkanımız en üst düzeyden bir barış çağrısında bulunmuştur. Çağrımız önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2024 - 17:40 Güncelleme: 14.07.2024 - 17:48
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        Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile ortak basın toplantısı düzenledi.

        Fidan, Suriye ile normalleşme süreci ile ilgili sorulara yanıt vererek şunları söyledi:

        "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon barış ile ilgili bir vizyon. Suriye uzun zamandır kanayan bir yara. Diyalog kapılarını açık tutmak istiyoruz. Zamanın ruhu bizi barış aramaya zorluyor. Cumhurbaşkanımız en üst düzeyden bir barış çağrısında bulunmuştur. Çağrımız önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz. Suriye muhalifleriyle ilgili de durduğumuz yer değişmedi. Bu kardeşlerimiz şu anda kontrol ettikleri bölgelerde Türkiye'ye daha fazla mültecinin gelmesini engelliyor."

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