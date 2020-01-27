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SON DAKİKA HABERİ! Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı!

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristin gizlendikleri evlerde silah ve mühimmatlarıyla yakalandığını bildirdi

Tel Abyad
AA

 

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristin gizlendikleri evlerde silah ve mühimmatlarıyla yakalandığını bildirdi.

AA'nın haberine göre MSB'den yapılan açıklamada, komandoların Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristlerin gizlendikleri evlere eş zamanlı operasyon düzenlediği kaydedildi.

Terör örgütü PKK/YPG üyesi 5 kişinin yakalandığı operasyonda, bir AK-47 piyade tüfeği, bir av tüfeği, bir kamuflajlı termal şemsiye, bir tabanca, iki kurusıkıdan dönüştürme tabanca, bir havalı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mühimmat, bir kemer şeklinde pala, 871 bin 700 Suriye lirası ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

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