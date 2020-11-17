TFF ile beIN Sports anlaşma sağladı 0:00 / 0:00

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve beIN Media Grubu´nun CEO'su Yousef Al-Obaidly ile bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, yapılan toplantının ardından, TFF ile beIN SPORTS arasındaki yayın anlaşmasının sağlandığını ifade etti.

— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) November 17, 2020

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, "TFF Başkanı Nihat Özdemir ve beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly ile Bakanlığımızda bir araya geldik. TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığı bilgisini paylaşmak isterim. Her iki tarafa da teşekkür eder, Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.