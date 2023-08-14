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        Haberler İş-Yaşam TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Hükümetin memura zam teklifi belli oldu! Toplu sözleşme zammı ne kadar, kaç TL olacak? - İş-Yaşam Haberleri

        Hükümetin memura zam teklifi belli oldu

        Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin, 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri ikinci toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda başladı. Toplantı öncesi Bakan Işıkhan, açıklamalarda bulunan "2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 14, ikinci 6 ayı için 9; 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam önereceğiz" dedi. Memur-Sen'den teklife yanıt geldi: Kabul etmek mümkün değil

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 15:58
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        Hükümetin memura zam teklifi belli oldu
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        Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin, 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7’nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri ikinci toplantısı bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılıyor. Toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulundu.

        Bakan Işıkhan, hükümetin zam teklifini açıkladı: "2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 14, ikinci 6 ayı için 9; 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam önereceğiz."

        Işıkhan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

        - Masaya taraflar olarak değil paydaşlar olarak oturduk. Kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresi yapıldı. Müzakere aşamasına gelmiş bulunmaktayız.

        - Tarafların uzlaşısıyla başarıyla neticelendireceğiz.

        - 967 madde üzerinden görüşmeleri sürdüreceğiz.

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        - 2024-2025 toplu sözleşmeleri çerçevesinde kamu işveren heyeti olarak 2024 yılı ilk 6 ay için 14, ikinci 6 ay için 9, 2025 ilk 6 ay için 6, ikinci alı 5 olarak teklifimizi açıklıyorum. 2024 Ocak ayında enflasyonu dikkate aldığımızda yüzde 42'yi bulan artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci altı aylık dönemde kümülatif artış yüzde 54'ün üzerinde olacaktır. Temennimiz odur ki, paydaşlar da uzlaşı içinde imzalayalım.

        MEMUR-SEN'DEN YANIT: KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL

        Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, teklif için, "Kabul etmek mümkün değil" ifadeleri kullandı.

        GÖRÜŞMELER AY SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

        Memur-Sen Konfederasyonu’nun Kamu çalışanlarını yetkili sendika olarak temsil ettiği görüşmelerde 9 Ağustos'ta müzakere aşamasına geçilmişti. Müzakere süreci tamamlanmasıyla Kamu İşveren Heyeti’nin bugün ilk teklifini kamuoyuna açıklaması bekleniyor. Toplu sözleşme görüşmelerinde yaklaşık 4 milyon memur ile 2 buçuk milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal hakları netleşecek.

        7’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde 15 Ağustos'ta genele ilişkin tekliflerin müzakeresine geçilmesi beklenirken üçüncü toplantı ise 17 Ağustos'ta yapılacak. Görüşmeler ay sonuna kadar tamamlanacak.

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        Haberi Hazırlayan: Ahmet Hamdi Girgin
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