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TSK vurdu! 140 km derinliğe harekat! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri, 27 Eylül'de 140 kilometre girdi, Irak'ın kuzeyindeki Asos'ta 16 terörist mağarasını, sığınağını, sözde komuta yerini vurdu" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bazı programlara katılmak üzere beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Şırnak’a geldi. Şırnak Valiliğini ziyaret eden Akar, programa gelişinde kanaat önderleriyle selamlaştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bazı programlara katılmak üzere Şırnak’a geldi. Şırnak Valiliğini ziyaret eden Akar, Vali Osman Bilgin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

MSB Başkanı Akar, Şırnak'ta basın açıklaması yaptı.

Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri, 27 Eylülde 140 kilometre girdi, Irak'ın kuzeyindeki Asos'ta 16 terörist mağarasını, sığınağını, sözde komuta yerini vurdu" diye konuştu.

Yunanistan ile yaşanan gerilime değinen Akar, "Ege Denizi dostluk denizi olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.