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Adana'nın Kozan ilçesinde dün markete müşteri gibi giren Erdoğan Küpeli'nin, eşinden ayrılmış 2 yaşında çocuğu olan kasiyer Tuğba Keleş’i katletmesi Türkiye'yi derinden sarstı. Arkadaşlık teklifini kabul etmediği gerekçesiyle Keleş'i başından vurarak öldüren eski öğretmen Erdoğan Küpeli, tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı öldü.

DHA'nın haberine göre, Hatay'da yaşayan Gülay Mübarek'i (29) 2016 yılında sosyal medya üzerinden taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sözleşmeli öğretmen Erdoğan Küpeli, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha sonra sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli mesajlar paylaştığı saptanan Küpeli tutuklanarak, Kozan Cezaevi'ne koyuldu. Küpeli, yargılandığı davalarda 'tehdit', 'hakaret' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından toplam 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

TUĞBA KELEŞ'İ BAŞINDAN VURDU

Tahliye edildikten sonra ilçedeki bir yerel gazetenin dağıtım işinde çalışmaya başlayan Erdoğan Küpeli, dün saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi'ndeki markete gelerek, arkadaşlık teklifine olumsuz yanıt veren eşinden ayrılış 2 yaşında çocuğu olan kasiyer Tuğba Keleş'i tabancayla başından vurdu. Ardından da aynı tabancayı başına ateşleyerek intihar girişiminde bulundu.

HASTANEDE ÖLDÜ

İhbar üzerine markete gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Keleş ve Küpeli'yi hastaneye kaldırdı. Tuğba Keleş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Erdoğan Küpeli de sabaha karşı hayatını kaybetti.

20 GÜN ÖNCE ŞİKÂYETÇİ OLMUŞ

İHA'nın haberine göre, daha önce birçok olaya karışan Küpeli için Tuğba Keleş, 20 gün önce tehdit, takip ve taciz edildiği için şikayetçi olmuştu. Erdoğan Küpeli tarafından yolu kesilerek kaçırılmaya çalışılmış, ardından ağabeyi Muhammed Keleş tarafından kurtarılmıştı. Muhammed Keleş kardeşini kaçırmaya çalışan Erdoğan Küpeli’den kardeşi ile birlikte şikayetçi olurken, Küpeli savcılıktan serbest kalmıştı.