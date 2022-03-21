Turist sayısı şubat ayında yüzde 186.5 arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı şubat ayı turist verilerini açıkladı. Buna göre, 2022 yılı Şubat ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 186,52 artış kaydederek 1 milyon 541 bin 393 kişi oldu.
|TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI
|YILLAR
|% DEĞİŞİM ORANI
|AYLAR
|2020
|2021
|2022
|2021/2020
|2022/2021
|OCAK
|1 787 435
|509 787
|1 281 666
|-71.48
|151.41
|ŞUBAT
|1 733 112
|537 976
|1 541 393
|-68.96
|186.52
|MART
|718 097
|905 323
|26.07
|NİSAN
|24 238
|790 687
|3162.18
|MAYIS
|29 829
|936 282
|3038.83
|HAZİRAN
|214 768
|2 047 596
|853.40
|TEMMUZ
|932 927
|4 360 952
|367.45
|AĞUSTOS
|1 814 701
|3 982 168
|119.44
|EYLÜL
|2 203 482
|3 513 453
|59.45
|EKİM
|1 742 303
|3 471 540
|99.25
|KASIM
|833 991
|1 763 982
|111.51
|ARALIK
|699 330
|1 892 520
|170.62
|TOPLAM
|12 734 213
|24 712 266
|94.06
|2 AYLIK TOPLAM
|3 520 547
|1 047 763
|2 823 059
|-70.24
|169.44
Şubat ayında ülkeye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
|1-İstanbul %62,05 (956 bin 482 )
|2-Edirne %11,79 ( 181 bin 665 )
|3-Antalya %8,56 ( 131 bin 960 )
|4-Artvin %3,12 ( 48 bin 18 )
|5-Şırnak %2,56 ( 39 bin 522 )
2022 yılı Ocak-Şubat döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 169,44 artış göstererek 2 milyon 823 bin 59 kişi oldu.
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