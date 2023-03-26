Türk Telekom'un serisi devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Basketbol
ABONE OL

Türk Telekom'un serisi devam ediyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 22. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 85-77 yendi

Türk Telekom'un serisi devam ediyor


Türk Telekom'un üst üste 9. galibiyetini aldığı ligde 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Pınar Karşıyaka iç sahada 8 maç sonra kaybetti.

Karşılaşmaya Rıdvan ve Erkan'ın basketleriyle başlayan Türk Telekom, Jones ve Taylor'la açtığı farkı son dakika içinde 14 sayıya çıkardı: 23-9. Konuk ekip, periyodu 23-13 üstün bitirdi.

İkinci periyoda Bouteille ve Sestina'nın sayılarıyla 9-0'lık seriyle başlayan Türk Telekom, 15. dakikada aradaki farkı 22 sayıya yükseltti: 37-15. Etkili oyununu sürdüren Türk Telekom, 23 sayılık farka (48-25) ulaştığı periyotta soyunma odasına 48-31 önde gitti.

Üçüncü periyoda etkili başlayan Pınar Karşıyaka aradaki farkı 11 sayıya indirse de (52-41) Türk Telekom, 26. dakikayı 18 sayı farkla 63-45 üstün geçti. Farkı tekrar 23 sayıya yükselten (69-46) Türk Telekom, peryotu 71-52 galip tamamladı.

Dördüncü periyodun son 5 dakikasına Türk Telekom'un 76-63 üstünlüğüyle girildi. Türk Telekom, rakibinin son dakikada farkı 8 sayıya (81-73) indirdiği müsabakada Pınar Karşıyaka'yı 85-77 mağlup etti.

Bu arada son periyotta hakemlere yönelik tezahüratlar nedeniyle anons yaptırıldı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Zafer Yılmaz, Kaan Büüykçil, Fatih Güler

Pınar Karşıyaka: McCollum 6, Thomas Akyazılı, Angola 16, Vitto Brown 15, Deniz Kılıçlı, Jaylon Brown 9, Berkan Durmaz 2, Delgado 20, Mert Celep, Kenan Sipahi 9

Türk Telekom: Grant 12, Rıdvan Öncel 3, Erkan Yılmaz 14, Bouteille 9, Jones 12, Mehmet Yağmur 2, Semih Erden 2, Taylor 21, Sestina 10

1. periyot: 13-23

Devre: 31-48

3. periyot: 52-71

5 faulle çıkan: 39.32 Sestina (Türk Telekom)

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Kasapoğlu: Kadın odaklı spor politikamız sonuçlarını veriyo
BASKETBOL "Kadın odaklı spor politikamız sonuçlarını veriyor"
NBA'de Embiid'in 46 sayısı yetmedi, Warriors kazandı
BASKETBOL Embiid'in 46 sayısı yetmedi, Warriors kazandı
Itoudis: "Önemli bir galibiyet aldık"
BASKETBOL Itoudis: Önemli bir galibiyet aldık
Fenerbahçe Beko: 87 - Zalgiris Kaunas: 79 | MAÇ SONUCU
BASKETBOL Fenerbahçe Beko'dan kritik zafer!
Basketbol'da bu haftanın programı!
BASKETBOL Basketbol: Haftanın programı
ALBA Berlin: 95 - Anadolu Efes: 93 | MAÇ SONUCU
BASKETBOL Anadolu Efes, Almanya'da kayıp
Galatasaray Çağdaş Faktoring Avrupa Kupası'nda finale yükseldi!
BASKETBOL Galatasaray Çağdaş Faktoring Avrupa finalinde!
Serdar Çevirgen: Final Four'u Mersin'e istiyoruz
BASKETBOL ''Final Four'u Mersin'e istiyoruz''
Fenerbahçe Beko'da sakatlık!
BASKETBOL Fenerbahçe Beko'da sakatlık!
Clippers'ta Paul George, sahalardan en az 2 hafta uzak kalacak
BASKETBOL Paul George sahalardan iki hafta uzak!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.