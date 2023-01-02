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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Bulgargaz ile BOTAŞ arasında yarın önemli bir anlaşma imzalanacak. Türkiye, Bulgaristan'a doğalgaz satacak

Türkiye, Bulgaristan'a doğalgaz satacak
HABERTURK.COM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez TVNET'te canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez canlı yayında yaptığı açıklamada yarın Bulgargaz ile BOTAŞ arasında önemli bir anlaşma imzalanacağını belirtti.

Bakan Dönmez, "BOTAŞ en son Umman'da bir görüşme yaptı. Büyük oranda da anlaştılar. Kısa süre içinde bir LNG anlaşması yapacak. Biz geçen sene 15 ülkeye gitmişiz. Yarın da Bulgaristan'a seyahatimiz var. Orada da Bulgargaz şirketiyle BOTAŞ arasında anlaşma akledilecek. BOTAŞ ile Bulgargaz arasında anlaşma sağlanacak." diye konuştu

"BU KIŞ FİYATLARDA ARTIŞ ÖNGÖRMÜYORUZ"

Karadeniz gazıyla ilgili konuşan Bakan Dönmez, "Enerjide geldiğimiz seviye sevindirici ve iftihar edici. Karadeniz gazını biz sisteme verdiğimizde hem milletimiz hem de devletimiz kazanacak. Çıkartacağımız gaz evlerin ihtiyacını ve son keşif ile daha fazlasını karşılayacak. Avantajları vatandaşımız lehine kullanacağız. İstisnasız bütün hanelerde doğal gazın yüzde 75'ini devlet karşılıyor, yüzde 25'ini vatandaşa yansıtıyoruz. Kararlıyız, 2023'te de sübvansiyon oranları ile devam edeceğiz. Türk Akımı'ndan yıllık 15 milyar metreküp kadar gaz alabiliyoruz. Bu kış enerji fiyatlarında herhangi bir artış öngörmüyoruz." açıklamasında bulundu.

Gabar'daki petrol keşfine de değinen Dönmez, "Gabar'daki pertol keşfi son yıllarda yapılan en büyük keşif. Net üretilebilir günlük rezerv 7 bin 750 varil. Fiyat olarak karşılığı 12 milyar dolar." ifadelerini kullandı.

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