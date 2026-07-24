Üç arkadaş denize gitti... Feryatlar yükseldi!
Adana'nın Karataş ilçesinde, serinlemek için denize giren 3 arkadaş bir anda akıntıya kapıldı. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan 3 kişiden, 24 yaşındaki Mahmut Öğün ile 17 yaşındaki Halil Yalaz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir kişininse tedavisi sürüyor
Giriş: 24 Temmuz 2026 - 08:37 Güncelleme:
Adana'da, yürek yakan olay Karataş ilçesindeki Bahçe Plajı'ndan meydana geldi. Yüzmek için denize giren Mahmut Öğün (24), Halil Yalaz (17) ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi akıntıya kapılarak kayboldu.
ÜÇ ARKADAŞ DA KAYBOLDU
AA'daki habere göre plajdaki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
BİR GENÇ OLAY YERİNDE BOĞULDU
Ekiplerin arama çalışmaları sonucu bulunarak kıyıya çıkarılan üç kişiden Halil Yalaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
CAN KAYBI 2'YE YÜKSELDİ
Hastaneye kaldırılan diğer iki kişiden Mahmut Öğün de müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
BİR KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Boğulma tehlikesi geçiren diğer kişinin tedavisi sürüyor.
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