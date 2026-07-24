Adana'da, yürek yakan olay Karataş ilçesindeki Bahçe Plajı'ndan meydana geldi. Yüzmek için denize giren Mahmut Öğün (24), Halil Yalaz (17) ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi akıntıya kapılarak kayboldu.

ÜÇ ARKADAŞ DA KAYBOLDU

AA'daki habere göre plajdaki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR GENÇ OLAY YERİNDE BOĞULDU

Ekiplerin arama çalışmaları sonucu bulunarak kıyıya çıkarılan üç kişiden Halil Yalaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

CAN KAYBI 2'YE YÜKSELDİ

Hastaneye kaldırılan diğer iki kişiden Mahmut Öğün de müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

BİR KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Boğulma tehlikesi geçiren diğer kişinin tedavisi sürüyor.