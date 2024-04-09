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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi UEFA'dan Halil Umut Meler'e Görev - Futbol Haberleri

        UEFA'dan Halil Umut Meler'e Görev

        Halil Umut Meler, Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Liverpool-Atalanta maçını yönetecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2024 - 11:09 Güncelleme: 09.04.2024 - 11:10
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        UEFA'dan Meler'e Görev
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        UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde oynanacak Liverpool - Atalanta maçına Halil Umut Meler atandı. TFF'den yapılan açıklama şöyle:

        "FIFA kokartlı elit hakemimiz Halil Umut Meler, İngiltere'nin Liverpool ile İtalya'nın Atalanta takımları arasında 11 Nisan 2024 Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final müsabakasını yönetecek.

        İngiltere'nin Liverpool şehrindeki Anfield Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Alper Ulusoy VAR, Abdülkadir Bitigen ise AVAR olarak görev yapacak."

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