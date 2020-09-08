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Son dakika haberi Yıldırım-10 Norduz operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca, Van'da Yıldırım-10 Norduz operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH),Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.040 personel görev alıyor

Yıldırım-10 Norduz operasyonu
HABERTURK.COM

Van İl Jandarma Komutanlığınca “YILDIRIM-10 NORDUZ” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH),Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.040) personel [(70) operasyonel tim] görev alıyor.



Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7-8-9) Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 46 terörist etkisiz hale getirilmiş, 23 işbirlikçi yakalanmış, 90 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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