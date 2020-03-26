HABERTURK.COM

YÖK Başkanı Yekta Saraç, YÖK Genel Kurulu'nda alınan kararları basın toplantısında açıkladı. Prof. Saraç yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Önerilen tedbirler YÖK olarak uygulamaya koyduklarımızdan farklı değil. Birçok ülkede kaos sürmektedir. YÖK olarak bu sürecin geleneksel yöntemlerle sürdürülemeyeceğini biliyoruz. Uzaktan öğretim ve dijital öğretimi devreye soktuk. Dünyada Covid-19 salgını devam etmekte. Bir süre daha evde kalmak bütün yaş grupları için elzemdir. Üniversiteden istediklerimiz bu çerçeve şekil bulmaktadır.

Dünyadaki üniversite sıralamalarında ilk 100'de bulunan ülkelerin net bir yöntem bulamadığı günlerdeyiz. Dünya genelinde 150'den farklı ülke üniversiteleri kapattı. Büyük ölçüde belirsizlik hakim. Böyle bir ortamda toplumun bütün katmanlarının etkilendiği ortada. AB gibi küresel projelerin anlamını kaybettiği bu süreçte akademilerin etkilenmemesi söz konusu olamaz. Bize düşen bu süreci en az zararla atlatmaktır.

Bugün YÖK Genel Kurulu'nda bazı kararlar aldık. Bu sene bahar dönemini uzaktan eğitim ve dijital eğitimle sürdürmeye karar verdik. Bu dersler yaz aylarında tamamlanacak. Olağanüstü süreci yönetmeye çalışıyoruz. Kampüslerde gerekli olmadıkça öğrenci bulunmaması en doğru olandır. Dünya iki ay önceki dünya değildir. Gençlerimizin de beklenti ve talepleri bu çerçevede olmalıdır. Bu süreçte örgün eğitime ara vermek zorundayız. Bu yeni durumu kabullenmek zorundayız. Bu uygulamalarda önemli olan sizlerin sağlığıdır.

Diğer bir husus da YKS. 25-26 Temmuz'da yapılmasını karara bağladık. YKS'de sorulacak müfredatta da öğrencilerimizin lehine olanlar aranacak. Bu sınavların ortaöğretimi desteklemesi önemlidir. Daha önce yapılanlar çerçevesinde bir sınav olacak."

ÖSYM BAŞKANI'NDAN MESAJ

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihinin ertelenmesine ilişkin, "Adaylarımız rahat olsun. Oluşabilecek her duruma karşı, tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz." dedi.

Aygün, Twitter'dan 20-21 Haziran'da yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 25-26 Temmuz'a ertelenen 2020-YKS'ye ilişkin paylaşımda bulundu.

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) 25 Temmuz'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü oturum Yabancı Dil Testi'nin (YDT) 26 Temmuz'da yapılacağını bildiren Aygün, "Adaylarımız rahat olsun. Oluşabilecek her duruma karşı, tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan YKS tarihlerinin ertelenmesiyle değişen güncel ÖSYM sınav takviminin kamuoyuyla paylaşılacağı öğrenildi.