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Haberler Gündem Resmi Gazete'de yayımlandı! YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı - Son dakika haberi
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Son dakika haberi YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu kesin aday listelerini açıkladı, açıklanan listeler Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlandı! YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı - Son dakika haberi
HABERTURK.COM

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi, Kurulun internet sitesinde yayımlandı.

YSK, seçimlere yönelik siyasi partiler tarafından verilen aday listelerine yapılan itirazları inceleyerek kararını verdi.

Buna göre Adalet Birlik Partisi 47, Adalet Partisi 67, AK Parti 87, Anavatan Partisi 63, BBP 87, CHP 80, Genç Parti 72, Güç Birliği Partisi 59, Hak ve Özgürlükler Partisi 87, Halkın Kurtuluş Partisi 87, İYİ Parti 78, Memleket Partisi 87, Millet Partisi 87, MHP 87, Milli Yol Partisi 49, Sol Parti 87, Türkiye İşçi Partisi 54, Türkiye Komünist Hareketi 87, Türkiye Komünist Partisi 87, Vatan Partisi 87, Yeniden Refah Partisi 87, Yenilik Partisi 74, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 87, Zafer Partisi 75 seçim çevresinde seçime katılacak.

Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı bulunuyor.

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Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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