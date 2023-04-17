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HABERTURK.COM

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde 64 milyon 113 bin 941 kişinin oy kullanacağını açıkladı. Yener, yurtiçinde 60 milyon 697 bin 843, yurtdışında ise 3 milyon 416 bin 498 kişi oy kullanacak.

YSK Başkanı Ahmet Yener, seçmen sayıları ve basılan oy pusulalarına ilişkin açıklama yaptı.

Yener, "Yurtiçi ve yurtdışı seçmen sayısını açıklıyoruz. Yurt içi 60 milyon 697 bin 843 olup bunun 30 milyon 710 bin 790'ını kadınlar, 29 milyon 897 bin 53 erkek seçmen bulunuyor. İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı 4 milyon 904 bin 672 olup, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde 47 bin 523 seçmen 28 Mayıs'ta ilk kez oy kullanacak" dedi.

Cezaevi ve seyyar sandıklara ilişkin açıklama yapan Yener, "973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurlunda 191 bin 884 sandık kurulu kurulacak. 421 ilçemizde seyyar sandık kurulacak, 6 bin 215 seçmen oy kullanacak. Cezaevinde hükümlü olan seçmen sayısı 53 bin 172'dir. Gümrüklerde ise 4 bin 671 sandık kurulu kurulmuştur" ifadelerini kullandı.

TOPLAM SEÇMEN 64 MİLYON 113 BİN 941

YSK Başkanı Yener, toplam seçmen sayısını da açıklarken, "Yurtdışında ise 3 milyon 416 bin 498 olup, bu seçmenlerimizden 1 milyon 595 bin 158'i kadın, 1 milyon 820 bin 940 erkek seçmen sayımız bulunmakta. 277 bin 646 seçmen ilk kez oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde 2 bin 435 kişi ilk kez oy kullanacak. Toplam seçmen sayımız 64 milyon 113 bin 941 sayısına ulaşmaktadır" bilgisini verdi.

"SEÇMEN BİLGİLERİ PARTİLERLE PAYLAŞILIYOR"

YSK Başkanı Ahmet Yener, seçmen bilgilerinin seçime katılacak siyasi partilerle paylaşılmaya başlandığını belirterek şunları söyledi:

"15 ve 16 Nisan itibariyle seçmen bilgi kağıtları siyasi partilerimizle paylaşılmaya başlanmıştır. Seçmen listelerine ulaşımı konusunda bir kısım haberler çıkmakta olup, seçim takvimi içerisinde gerekli işlemlerin sonunda tüm siyasi partilerimizle seçmen listelerimiz ve sandık bilgilerimiz ve tüm sayısal verilerimiz paylaşılmaya başlanmıştır. Siyasi partilerimiz de seçim takvimi içerisinde veri paylaşımına ilişkin gerekli altyapı çalışmaları yapılmış, problemlerin çözümü için gerekli tedbirler alınmıştır."

FAZLA OY PUSULASI BASILDI İDDİASINA AÇIKLAMA

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde fazla oy pusulası basıldığı iddiasına ilişkin açıklama yapan Ahmet Yener şu ifadeleri kullandı:

"Oy pusulalarına ilişkin bir takım yorumlar yapılmaktadır. Bileşik oy pusulaları 390-410 ve 720'lik paketler halinde gönderilmektedir. Bileşik oy pusulaların zarar görmesine binaen yurtiçine 5 paket, yurtdışına bir paket gönderilmekte olup, oy pusulalarının kullanılıp kullanılmadığı tutanaklarla YSK'ya gönderilmektedir. Yasa uyarınca sandıkta temsilcisi bulunan siyasi partilerin temsilcileri bulunmakta. Onların da imzasıyla YSK'ya gönderilmektedir.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması nedeniyle Devlet Malzeme Ofisiyle yapılan anlaşma gereği basılan pusulaların abartma olmadığı, kanun çerçevesinde olduğu görülecektir."

DEPREM BÖLGESİNDE NAKİL OLAN DEPREMZEDE SAYISI

YSK Başkanı deprem bölgesinden nakil olan seçmen sayısı için, "Yaklaşık 133 bin diğer illerimize giden seçmen kaydı söz konusu. Yurtiçinde 600 bine yakın seçmenin askı süresi içinde yeni yerlere nakli söz konusu olmuştur. 2 Nisan öncesi e-Devlet üzerinden deprem bölgesinden diğer illere geçen vatandaşların nüfus kayıtlarını aldığı malumdur. Bu rakamın ne kadar olduğu Nüfus ve Vatandaşlık İşlerinden sorulması uygun olacaktır. 133 bine yakın deprem bölgesinden adreslerini taşıdığı kayıtlarımıza intikal etmiştir" ifadelerini kullandı.

MÜHÜRSÜZ OY PUSULASI

Mühürsüz oy pusulasına ilişkin sorulan soruyu yanıtlayan Yener, "Her partinin temsilcileri bulunmakta. Fazla gelen oy pusulaları torbalara atılmakta ve tutanak tutulmakta. Cumhurbaşkanlığı, milletvekili ve ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri gözönüne alındığında rakamlar mevzuata uygundur. Kimsenin tereddütte düşmemesi uygundur" diye konuştu.